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Golcüler görüşme odasına

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Moussa Sow ile Robin Van Persie ile özel bir görüşme yapacak.
09:3626 Mart 2017
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Golcüler görüşme odasına

Sakat olan Fernandao'nun yanı sıra kötü performansıyla neredeyse unutulan Emenike'nin yokluğunda Fenerbahçe, forvette Moussa Sow ile Robin van Persie'ye sarılacak. Teknik Direktör Dirk Advocaat, ülkesinden döner dönmez özel olarak bir görüşme gerçekleştireceği bu iki futbolcuya, sorumluluklarını hatırlatacak.

ÇALIŞKAN RVP

Lige verilen milli ara, en çok Robin van Persie'ye yaradı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Hollandalı golcü, milli arayı, tam olarak hazır hale gelmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Antrenmanların dışında ekstra çalışmalar yapan RVP, fizik kondisyon açığını da hızla kapatıyor.

Tecrübeli futbolcu, antrenmanlarda attığı gollerle formunu bulmaya başladığını gösterdi. Teknik Direktör Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot da Van Persie'ye övgüler yağdırdı ve “Fit olmak için her şeyi yapıyor” dedi.

Etiketler
Advocaat Fenerbahçe Moussa Sow
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