Hakan Demir: Ligde kalmayı hedefliyoruz

Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Toto Basketbol Ligi'nin 23. hafta müsabakasında Best Balıkesir, Fenerbahçe’ye 68-79 mağlup oldu. Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, “Bundan sonra oynayacağımız her maçı final gibi oynayıp, ligde kalmayı hedefliyoruz” dedi.

Fenerbahçe müsabakasının genelinde iyi oynayamadıklarını söyleyen Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, “Oyuna Fenerbahçe çok baskılı bir şekilde başladı. Biz de bu baskıya maçın başında cevap veremedik. Belli oyuncularım maçın içine bir türlü giremedi. Maçın içinde geri dönmeye çalışsak da, geri dönemedik. Bazı kritik hatalar yaptık savunmada. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Onlar da Euroleague maçlarında 2 mağlubiyet aldılar. Ligde bir reaksiyon göstermeleri gerekiyordu. Biz de 2 galibiyet ile geldik. Bana göre oynamamız gereken seviyenin altında oynadık. Ligde durum değişmedi. Kalan maçlarımıza devam edip, rakiplerimizi yakalamaya çalışacağız. Tabii ki ekstra bir galibiyet bu işi daha kolaylaştırır. Bundan sonra oynayacağımız her maçı final gibi oynayıp, ligde kalmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.