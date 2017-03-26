Hollanda’da deprem

Hollanda'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'a 2-0 yenilmesi, Portakallar'ın gruptan çıkma ihtimalini azalttı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan’a 2-0 yenilen Hollanda’da büyük deprem yaşanıyor. Turuncular’ın Dünya Kupası’na katılma ihtimali bu sonuçla zora girerken, teknik direktör Danny Blind’in istifası yeniden gündeme geld.

Teknik direktörr Danny Blind ,federasyon aksi bir karar verene kadar görevinin başında olduğunu ifade etti.

Blind, “Havlu atmadım ama oturup bir karar vermek zorundayım. Yenilginin sorumlusu benim. Federasyon aksi bir karar almazsa salı günü yine görevime devam edeceğim; ama bunun üzerine konuşmamız lazım” diye konuştu.

SNEIJDER’DEN ELEŞTİRİ

Maçın ikinci yarısında 45 dakika forma giyen Galatasaray’ın yıldızı Wesley Sneijder ise, “Hafta içi maça hazırlanma şeklimiz yanlıştı. Kötü gidişin sebebini teknik direktöre bağlamam. Bir büyük turnuvayı daha kaçıracağız gibi görünüyor” diye konuştu.

Hollanda’nın grubundaki puan durumu ise şu şekilde:

AMKSPOR / DIŞ HABERLER