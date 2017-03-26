İzmir’in Çiçek’i yine Avrupa şampiyonu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin judodaki gururu Çiçek Akyüz, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çiçek Akyüz, geçtiğimiz yılın ardından bir kez daha Avrupa Şampiyonu oldu. 44 kiloda tatamiye çıkan İzmirli sporcu, tüm rakiplerini yenerek şeref kürsüsünün zirvesine çıkmayı başardı.

“Mutluyuz, gururluyuz”

İzmir Büyükşehir Belediyespor olarak Türk judosunda altyapı adına rakipsiz bir yapılanmaya sahip olduklarını belirten antrenör Mesut Kapan, “Çiçek Akyüz, kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz önemli bir sporcumuz ve kulübümüzün gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Geçen yıl aynı şampiyonada da altın madalyayı ülkemize getirmişti. Sporcumuzu kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu, kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz'' dedi.