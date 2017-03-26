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Milli yıldızın son görüntüsü şoke etti! Ömer Aşık…

Ülkemizi NBA'de New Orleans Pelicans formasıyla temsil eden Ömer Aşık'ın hastalık nedeniyle yaşadığı kilo kaybı şoke etti!
10:5426 Mart 2017
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Milli yıldızın son görüntüsü şoke etti! Ömer Aşık…

NBA’de New Orleans Pelicans forması giyen milli pivot Ömer Aşık’ın son görüntüsü şoke etti.

Bakteri kaynaklı bir hastalık geçirerek kilo kaybı yaşayan Ömer’in sezonu kapattığı açıklanmıştı. Pelicans coachu Alvin Gentry yaptığı açıklamada, “Ömer önümüzdeki sezon forma giyebilecek” dedi.

Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık’ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor. Milli yıldızın All-Star arasında Meksika’ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi.

Etiketler
NBA New orleans pelicans ömer aşık
Son güncelleme: 10:57 | 26.03.2017
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