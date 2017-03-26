Neredeyse tüm ilçe takımlarına destek verdi

Borçkaspor, Arhavispor’u 1-0 yenerek grubunda şampiyon oldu. Yaklaşık 500 kişi kapasiteli Borçka Stadı'ndaki tribünler tamamen dolarken, aralarında bayanlarında bulunduğu yaklaşık 5 bin taraftar karşılaşmayı çevredeki evlerin terasları ve balkonları ile yamaçlardan izledi.

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