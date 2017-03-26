Obradovic oynanan oyundan memnun

Best Balıkesir maçından sonra konuşan Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic, "Genç oyuncularımın agresif oynamaları önemliydi" ifadelerini kullandı.

Süper Toto Basketbol Ligi'nin 23. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Best Balıkesir’i 68-79 mağlup etti.

Müsabaka sonrası konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Genç oyuncularımızın hem hücumda hem savunmada agresif olması önemliydi. Bu agresiflik maçta 15 top çalma ile oynamamızı sağladı” dedi.Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Euroleague'de oynadığımız iki maçtan sonra bu maça daha fazla rotasyonla oynamamız gerektiğini bilerek geldik. Maça nasıl başladığımız konusunda gerçekten beni tatmin ettiğini söyleyebilirim” dedi.

Maç genelinde tempodan ve oyun şeklinden tatmin olduğunu söyleyen Obradovic, “Gerçekten de genç oyuncularımızın hem hücumda hem savunmada agresif olması önemliydi. Bu agresiflik sayesinde maçta 15 top çalma ile oynadı. Şunu da belirtmek zorundayım, tecrübeli oyuncularımız iyi bir performans gösterdiler. Bütün bu oluşturduğumuz atmosfer bizim için yeterliydi. BEST Balıkesir hakkında şunu söyleyeyim. Gerçekten birinci ligde kalmaya mücadele etmeye yeterli bir kadroları var. Kaliteleri olduğunu düşünüyorum ve başarılar diliyorum. Bugün burada iki takımın oluşturduğu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum” dedi.