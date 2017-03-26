Osmanlıspor, Boluspor ile hazırlanacak

Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradaki maç eksiğini, Boluspor’la oynayacağı karşılaşma ile telafi edecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la hazırlık maçı oynayacak. 26 Mart Pazar günü Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 15.00'te başlayacak.

Boluspor'la hazırlık maçı oynayacak Başkent ekibi, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde çıktığı antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi. Takımın kondisyonerleri tarafından yaptırılan ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan günün tek çalışmasına, 8'e 2 top kapma oyunu ve dar alanda pas organizasyonuyla devam edildi. Antrenman, yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla son buldu.

Antrenman bitiminde ise tecrübeli teknik adam Hamzaoğlu, bazı oyuncularla bireysel olarak özel çalışma yaptı.1 buçuk saat süren antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Musa Çağıran ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan; Badou Ndiaye (Senegal), Thievy Bifouma (Kongo), Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.