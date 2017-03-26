Pınar Karşıyaka play-off’u sağlama aldı

Pınar Karşıyaka son 7 haftaya play-off hattının dışındaki Tofaş'ın önünde 2 galibiyet farkıyla giriyor.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde son 6 maçta aldığı 5 yenilgiden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u evinde 92-65 mağlup etmeyi başaran Pınar Karşıyaka play-off hattındaki yerini sağlama aldı. Ligde 23 haftada 12 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, normal sezonun bitimine 7 maç kala Trabzonspor Medical Park’a 89-79 yenilen play-off barajının dışındaki Tofaş’a 2 galibiyet fark attı.

Yeşil kırmızılı ekip, İstanbul temsilcisi karşısında sergilediği etkili basketbolla FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü İtalya’da Umana Reyer’le oynayacağı çeyrek final rövanşı öncesi olumlu sinyaller verdi. Çeyrek finalin geçen hafta İzmir’de yapılan ilk maçını 74-71 kazanan ve Final Four için önünde yalnız tek engel kalan Pınar Karşıyaka, yarın İtalya’ya gidecek. Hafif sakatlıkları bulunan Brown, Owens ve Green’in oynayabilecekleri bildirildi.