Samsunspor kasasındaki parayı açıkladı

Samsunspor Yönetimi, kampanyalardan elde edilen nakit para ile son zamanlarda yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Kampanyalardan 2 milyon 179 bin TL elde ettiklerini belirten yönetim, 6 milyon 340 bin TL gideri olduğunu açıkladı.

Samsunspor, kasasına giren parayı açıkladı…

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli maç nedeni ile ligimize verilen arayı değerlendirmek amaçlı Trabzonspor Kulübü ile yapacağımız ‘Hazırlık Maçı' iptal edilmiştir. Öncelikle değerli rakibimiz Trabzonspor'a anlayışları için teşekkür ederiz. İlerleyen spor takvimi içerisinde bunu telafi edebileceğimizi düşünüyor ve bu iptale bir erteleme olarak bakmak istiyoruz. Öte yandan kendi içimizde çözüme kavuşabilecek bir sorunu, spor kamuoyuna doğru olmayan haberler ile yansımış olması, bir açıklama yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Futbol kadromuz, takım kaptanlarımız aracılığı ile hazırlık maçına gitmek istemediklerini tarafımıza iletmişlerdir. Sebep olarak ise bekleyen alacaklarını gösteren futbolcu kardeşlerimize tarafımızdan ısrar edilmemiş ve maç iptal edilmiştir. Bu konuda yönetim kurulumuz kendileri ile görüşecek sorunun doğru şekilde ele alınarak düzeltilmesi için gerekeni yapacaktır.”

Kampanyalardan toplam 2 milyon 179 bin gelir elde edildi

Kampanyalardan kulübün kasasına giren paralar hakkında da Samsunspor Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:

“Öte yandan kamuoyunda oluşturulan algı ile kulübümüze, eşya piyangosu ve forma satışı ile toplamda 5 Milyon TL civarında bir nakit girişi olmuş gibi gösterildiği görülmüştür. Oysa yönetim kurulumuz resmi web sitemizde 16 Mart 2017 tarihinde forma satışları ve 01 Mart 2017 tarihinde ise eşya piyangosu satış adetlerini paylaşmıştır. Bu açıklamalar halen sitemizde durmaktayken kendilerini ‘Samsunspor Taraftarı' olarak niteleyen art niyetli bir avuç insanın böyle bir algı peşinde olmalarını anlamakta güçlük çekmekteyiz. Yönetim Kurulumuz tüm faaliyetleri ile birlikte mali tabloları her zaman paylaşmış ve bundan asla kaçınmamıştır. Samsunspor'da yönetici olarak özel hayatlarını dahi etkileyecek büyük riskleri üstlenen ve bunu sadece Samsunspor Taraftarlığı nedeni ile yapan kurulumuzu, zorunlu açıklama yapmak durumunda kalması derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu konuda son olarak aşağıdaki bilgilendirmeyi gözden kaçırılmaması dileği ile bir kez daha ve özet olarak dikkatlerinize sunuyoruz. Eşya Piyangosunda toplam 97 bin 650 adet bilet satılmış, bu satışın 1 milyon 670 bin TL'si tahsil edilebilmiştir. 2 bin 350 adet bilet satılmamıştır. Forma satışında toplam 20 bin 350 adet sipariş alınmış, bunun 14 bin 287 adedi teslim edilmiş, bu teslimatın da henüz 509 bin TL’si tahsil edilmiştir. Bu gelir rakamlarına mukabil aynı dönemdeki giderlerimiz ise şöyledir; Ocak 2017 tarihinde transfere engel futbolcu borçları yapılandırma anlaşmalardan kalan 3 milyon 600 bin TL vadelerinde ödenmeye devam etmektedir. Mevcut kadro ve kulüp giderlerine ödenen miktar 2 milyon 620 bin TL'dir. “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” forma üreticisine ise 120 bin TL ödenmiştir. Eleştiri konusu yapılmaya çalışılan Eşya piyangosu ve forma satışlarından elde edilen toplam gelir iddia edildiği gibi 5 Milyon TL olmayıp, tablodaki gerçek rakamlardan anlaşılacağı üzere 2 milyon 179 bin TL’dir. Buna karşılık giderlerimizin toplamı ise 6 milyon 340 bin TL’dir. Bu tabloda gösterilen gelir-gider arasındaki fark yönetim kurulumuzun çabaları ve katkıları ile karşılanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”