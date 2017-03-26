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Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko, Milosevic, Franco, Rhodolfo, Veli, Aras ve Ömer’i yeni sezonda istemiyor.
11:4926 Mart 2017
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Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti

Beşiktaş yönetimi yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Güneş’ten rapor istedi. Kaleci Boyko, Milosevic ve Franco’yu kesinlikle takımda istemediğini belirten Güneş, Ömer Şişmanoğlu’nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı için Mustafa Pektemek’in sezon başı kampında yer almasını istedi.

KAMP PERFORMANSLARI ÖNEMLİ

Pektemek’in kampta göstereceği performansla takımda kalıp kalmayacağına kendisinin belirleyeceğini belirtti. Rhodolfo, Veli, Aras ve Ömer Şişmanoğlu’na gelecek sezon kadrosunda yer olmadığını iletti. Demba Ba, Gökhan İnler, Caner Erkin ve Atınç Nukan’la ilgili kararının ise netleşmediğini açıkladı. Sağlıklı olması durumunda Caner’i kesinlikle istediğini, Atınç’ın ise yeniden kiralanması durumunda takımda yerinin olduğunu ekledi.

26 Mart 2017 Demba Ba`nın dönüş nedeni belli oldu Devre arasında Beşiktaş'a dönen Demba Ba'nın, Çin'den sonra Avrupa'yı tercih etmesinin altındaki en önemli faktörlerden biri 2018 Dünya Kupası oldu. İlgili Haberi Oku

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