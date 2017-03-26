Serdar Aziz’den sevindirici haber

Aralık ayında ciddi bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz sahalara dönüyor.

Aralık ayında Serdar Aziz’den müjdeli haberki Osmanlıspor maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Serdar Aziz, sahalara dönüyor. Almanya'daki tedavisi sona eren ve yapılan testlerde başarılı sonuçlar alınan milli stoper, önümüzdeki haftadan itibaren takımla idmanlara çıkacak. Serdar, 3 ayın ardından sahalara dönecek.

JOSUE HIRS KÜPÜ

Cimbom’da fazla forma şansı bulamayan Josue, antrenmanlarda kendisini Tudor'a kanıtlamaya çalışıyor. Yıldız futbolcu,De Jong'a attığı çalımın fotoğrafını paylaşıp, “Antrenman, daha çok antrenman…” ifadesiyle hocasına mesaj verdi.

FLORYA’NIN REİSİ SABRİ

Galatasaray’da 15. yılını dolduran Sabri Sarıoğlu, söylentilere aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanda hırslı olduğu gözlenen Sabri, Adanaspormaçı öncesi Teknik Direktör Tudor'a ‘hazırım'mesajı verdi.

SEMİH KAYA’YA UYARI

Igor Tudor'un, 3'lü savunmada görev verdiği Semih Kaya'dan beklentisi büyük. Florya'da deneyimli oyuncuyla görüşen Hırvat teknik adam, “Senden daha çok dikkatli olmanı bekliyorum. Savunmada hataya yerimiz yok” ifadelerini kullandı.