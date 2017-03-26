Süper Lig’in yıldızları maça damga vurdu

H Grubu'nda Bosna Hersek'in Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta, Medipol Başakşehirli Visca ve Osmanlısporlu Vrsajevic de gol attı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi. Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

H Grubu’nda Bosna Hersek, konuk ettiği Cebelitarık’ı 5-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ve 43. dakikalarda Vedad Ibisevic, 52. dakikada Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic, 56. dakikada Medipol Başakşehir’de forma giyen Edin Visca ve 90+4. dakikada Ermin Bicakcic kaydetti. Visca’nın ikinci golün asistini yaptığı müsabakada, Atiker Konyaspor’da top koşturan Riad Bajic de 75. dakika Vrsajevic’in yerine oyuna dahil oldu.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İsveç 4-0 Belarus

Bulgaristan 2-0 Hollanda

Lüksemburg 1-3 Fransa

B Grubu:

Andorra 0-0 Faroe Adaları

İsviçre 1-0 Letonya

Portekiz 3-0 Macaristan

H Grubu:

Bosna Hersek 5-0 Cebelitarık

Kıbrıs Rum Kesimi 0-0 Estonya

Belçika 1-1 Yunanistan