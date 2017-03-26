Süper Lig’in yıldızları maça damga vurdu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi. Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
H Grubu’nda Bosna Hersek, konuk ettiği Cebelitarık’ı 5-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ve 43. dakikalarda Vedad Ibisevic, 52. dakikada Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic, 56. dakikada Medipol Başakşehir’de forma giyen Edin Visca ve 90+4. dakikada Ermin Bicakcic kaydetti. Visca’nın ikinci golün asistini yaptığı müsabakada, Atiker Konyaspor’da top koşturan Riad Bajic de 75. dakika Vrsajevic’in yerine oyuna dahil oldu.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İsveç 4-0 Belarus
Bulgaristan 2-0 Hollanda
Lüksemburg 1-3 Fransa
B Grubu:
Andorra 0-0 Faroe Adaları
İsviçre 1-0 Letonya
Portekiz 3-0 Macaristan
H Grubu:
Bosna Hersek 5-0 Cebelitarık
Kıbrıs Rum Kesimi 0-0 Estonya
Belçika 1-1 Yunanistan