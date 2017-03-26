Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tudor savunmada Riekerink’i geçti

Galatasaray’ın başında 5 lig maçına çıkan 38 yaşındaki teknik adam, Jan Olde Riekerink’in aynı dönemine göre kalesini çok daha iyi savundu. Rakipler, JOR’lu Cimbom’a 82 şut çekerken, Tudor’la bu sayı 46’ya geriledi.
10:1526 Mart 2017
0
Tudor savunmada Riekerink’i geçti

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor gelecek adına umut veriyor. Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılı takımla ilk 5 haftada 2 maç kazansa da özellikle takım savunması anlamında büyük bir değişimin sinyalini de verdi. İlk 5 haftasında Jan Olde Riekerink'in Galatasaray'ı, kalesinde tam 82 şut gördü ve 10 gol yedi.

Tudor’un takımın başına geçmesiyle istatistik kâğıdındaki bu olumsuz tabloyu tersine çeviren sarı-kırmızılılar, kalesinde 5 maçta sadece 46 şut gördü ve 8 gol yedi. İki çalıştırıcı arasında topla oynama, başarılı pas ve şut çekme konusunda da fark var. Tudor, 56.2 olan topla oynama oranını 60.2'ye çıkardı. Hollandalıya göre takımı daha çok koşmaya başlayan Galatasaray tempo olarak da JOR'a göre bir adım yukarıya çıktı.

Etiketler
galatasaray Igor Tudor Riekerink
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER