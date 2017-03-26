Tudor savunmada Riekerink’i geçti

Galatasaray’ın başında 5 lig maçına çıkan 38 yaşındaki teknik adam, Jan Olde Riekerink’in aynı dönemine göre kalesini çok daha iyi savundu. Rakipler, JOR’lu Cimbom’a 82 şut çekerken, Tudor’la bu sayı 46’ya geriledi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor gelecek adına umut veriyor. Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılı takımla ilk 5 haftada 2 maç kazansa da özellikle takım savunması anlamında büyük bir değişimin sinyalini de verdi. İlk 5 haftasında Jan Olde Riekerink'in Galatasaray'ı, kalesinde tam 82 şut gördü ve 10 gol yedi.

Tudor’un takımın başına geçmesiyle istatistik kâğıdındaki bu olumsuz tabloyu tersine çeviren sarı-kırmızılılar, kalesinde 5 maçta sadece 46 şut gördü ve 8 gol yedi. İki çalıştırıcı arasında topla oynama, başarılı pas ve şut çekme konusunda da fark var. Tudor, 56.2 olan topla oynama oranını 60.2'ye çıkardı. Hollandalıya göre takımı daha çok koşmaya başlayan Galatasaray tempo olarak da JOR'a göre bir adım yukarıya çıktı.