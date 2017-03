Türkiye, Dünya Kros Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan Dünya Kros Şampiyonasında Türkiye, karışık takım yarışında üçüncü olarak tarihindeki ilk madalyayı kazandı.

Dünya Kros Şampiyonası tarihinde ilk kez düzenlenen karışık takım yarışında Ay-yıldızlı formayı Ali Kaya, Aras Kaya, Meryem Akdağ ve Yasemin Can taşıdı. Geçen yılın Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, ilk bölümü 5:31 ile geçip üçüncülüğe yerleşirken, bayrağı Meryem Akdağ’a devretti. Meryem ve Ali Kaya’nın da başarılı performanslarıyla üçüncülüğü koruduğu yarışta son ayağı Yasemin Can koştu. Avrupa Kros Şampiyonu Can, ünlü atlet Genzebe Dibaba’nın 7 saniye arkasında geldiği finişle Türkiye’ye bronz madalya getirdi.

Türkiye’nin 22.37’lik dereceyle üçüncü olduğu yarışta Kenya birinciliği, Etiyopya ise ikinciliği elde etti.

“ÜLKEMİZE TARİHİ BİR BAŞARI DAHA KAZANDIRDIK”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye’ye tarihi bir başarı daha kazandırdıklarını belirterek, “Atletizmde genç kadromuzla 2020 olimpiyatlarına emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve devletimiz desteği ile buralara başarılar için geliyoruz. Elde etmiş olduğumuz tarihi başarı, sadece Türkiye değil Avrupa tarihinde de ilktir. Bu çocuklarımız ülkemizdeki atletizmin lokomotifi olarak tabana yayılan ve her branşta madalyaya yarışan ekipleri oluşturacaklar. Atletizmin ülke sporu için olmazsa olmaz olduğunu biliyor, bu düşünce ile gece gündüz demeden çalışarak ülkemizin hak ettiği her yerde bayrağımızı göndere çekmenin gururunu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Atletizm adına emeği ve desteği olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Türk atletizmini takip etmeye devam edin” dedi.

”BEN VE ARKADAŞLARIM ÜLKEMİZ İÇİN TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Milli sporcu Ali Kaya ise “Üçüncü olduğumuz için çok mutluyuz. İlk defa yapılan bu bayrak yarışında ülkemize bu zor süreçte madalya kazandırmak takım olarak, bizim için çok önemliydi. Bunu başardık. Söz vermiştik ve ilk madalya ile başladık. Sırada İslam oyunları ve Dünya Şampiyonası var. İnşallah orada da madalyaları kazanarak, Türk halkının layık olduğu o kürsüde olacağız. Ben ve arkadaşlarım ülkemiz için tarih yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.