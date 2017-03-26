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Türkiye’nin rakibi Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Moldova ile Eskişehir’de karşı karşıya gelecek.
12:0626 Mart 2017
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Türkiye’nin rakibi Moldova

2018 yılında Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları sürdüren Milli Takım, hazırlık maçında yarın saat 19.15'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Moldova ile karşılaşacak. Miller, I Grubu 5. Maçında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. D Grubu'nda yer alan Moldova ise deplasmanda Avusturya'ya 2-0 yenildi.

9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler ilk kez 1996 yılında karşılaştığı rakibini 6 kez mağlup ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milli Takım, bu maçlarda Moldova kalesini 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Türkiye ile Moldova arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Moldova: 1 – Türkiye: 1

Türkiye: 5 – Moldova: 0

Türkiye: 2 – Moldova: 0

Moldova: 0 – Türkiye: 3

Türkiye: 2 – Moldova: 0

Moldova: 1 – Türkiye: 1

Türkiye: 2 – Moldova: 0

Türkiye: 2 – Moldova: 0

MOLDOVA SON SIRADA BULUNUYOR

2018 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Moldova, 5 karşılaşma sonrasında grubunda son sırada bulunuyor. Moldova oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Gruptaki tek puanını ise Gürcistan deplasmanında 1-1'lik skorla aldı.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Kosova Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.

Etiketler
a milli takım moldova türkiye
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