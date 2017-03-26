Türkiye’nin rakibi Moldova

2018 yılında Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları sürdüren Milli Takım, hazırlık maçında yarın saat 19.15'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Moldova ile karşılaşacak. Miller, I Grubu 5. Maçında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. D Grubu'nda yer alan Moldova ise deplasmanda Avusturya'ya 2-0 yenildi.
9. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler ilk kez 1996 yılında karşılaştığı rakibini 6 kez mağlup ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milli Takım, bu maçlarda Moldova kalesini 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.
Türkiye ile Moldova arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:
Moldova: 1 – Türkiye: 1
Türkiye: 5 – Moldova: 0
Türkiye: 2 – Moldova: 0
Moldova: 0 – Türkiye: 3
Türkiye: 2 – Moldova: 0
Moldova: 1 – Türkiye: 1
Türkiye: 2 – Moldova: 0
Türkiye: 2 – Moldova: 0
MOLDOVA SON SIRADA BULUNUYOR
2018 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Moldova, 5 karşılaşma sonrasında grubunda son sırada bulunuyor. Moldova oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Gruptaki tek puanını ise Gürcistan deplasmanında 1-1'lik skorla aldı.
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Kosova Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.