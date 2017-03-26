Vedat Muriç: Kosova-Türkiye maçı dostluk içerisinde geçecek

Gençlerbirliği forması giyen Kosovalı milli futbolcu Vedat Muriç, Haziran ayında oynanacak olan Türkiye karşılaşması hakkında konuştu.

2018 Dünya Kupası Elemelerinde Kosova ile İzlanda arasında oynanan maçta forma giyen ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin kadrosunda yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriç, memleketi Kosova’da DHA’nın sorularını yanıtladı.

Vedat Muriç, Giresunspor’da geçen sene attığı 17 golün ardından bu sene forma giydiği Gençlerbirliği’ndeki performansından pek fazla memnun olmadığını söyledi. Takıma daha çok katkı sağlamak istediğini vurgulayan Muriç, Gençlerbirliği’ne faydalı olmak için çok çalışacağını söyledi.

Türkiye ile Kosova arasında oynanan maçla ilgili duygularını dile getiren Muriç, ısınmak için sahaya çıktıklarında çalan Türkçe şarkılara ister istemez eşlik etmek istediğini söyledi. Muriç, “Hayatımda oynadığım en iyi ve en duygusal maçlardan biriydi” ifadesini kullandı.

“KOSOVA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ MAÇ DOSTLUK HAVASI İÇİNDE GEÇECEK”

Haziran ayında Kosova ile Türkiye arasında oynanacak maçla ilgili Muriç, “Açıkçası gitgide büyüyen bir milli takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha çok geliştirmemiz gereken yönlerimiz, yanlarımız var. Futbolcu anlamında, malzeme anlamında, ekonomik açıdan olsun geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Haziran ayında da bu maç belki Türkiye için çok daha önemli. İzlanda’nın bizi yenmesiyle birlikte bu maçın kardeşçe dostluk içerisinde bir maç olacağına inanıyorum. Kısacası iyi olan kazansın” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE EN BEĞENDİĞİM FORVET CENK TOSUN”

Türkiye’de en beğendiği oyuncu sorusuna ise Muriç, “Benim mevkimde forvet oyuncusu olarak en beğendiklerimden biri Cenk Tosun” yanıtını verdi.