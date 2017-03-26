‘Yanan eve girdik’ diyen Fikret Orman’ın Beşiktaş’ı…

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, görevindeki 5. yılını tamamladı. Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasıyla göreve talip olan Orman, Siyah-Beyazlı kulübün başkanlığına ilk kez 25 Mart 2012’de seçildi. Beşiktaş, Orman yönetiminde sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nde 25 Mart 2012'de başkanlık koltuğuna oturan Fikret Orman beş senenin muhasebesini yaptı. Zor günleri geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Orman, “Yanan eve girdik, şükür bugün ortada bir yangın falan kalmadı. Fakat yolumuz hâlâ uzun ve önümüzde yapılacak daha çok iş var” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, başkanlıktaki ilk döneminde ‘Feda' sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yaptı. Eski başkan Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasının ardından 2011-2012 sezonun son haftalarında başkan seçilen Orman, icraata başladığı ilk sezonu 2012-2013'te UEFA'nın Finansal Fair-Play yaptırımıyla karşılaştı. Siyah-Beyazlı futbol takımı, o sezon mali sıkıntıdan dolayı Avrupa kupalarına alınmadı. İlk sezonda teknik direktör sorunun çözen ve takımın iskeletini oluşturmaya çalışan Fikret Orman, ikinci sezonunda da UEFA'dan gelen başka bir cezayla sarsıldı. UEFA'nın 2010-2011 sezonunda futbolda şike iddiasıyla ilgili Beşiktaş'ı bir kez daha Avrupa kupalarından men etti.

Başkan Fikret Orman geride kalan 5 yılda hem sportif hem de tesisleşme alanında başarılara imza attı. İlk döneminde ‘Feda' sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlamaya çalışan Fikret Orman son iki sezonda bunun meyvelerini toplamaya başladı. Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde Süper Lig'i 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarını 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlı takım 2015-16'yı ise şampiyonlukla noktalarken, 7 yıllık büyük hasrete son verdi. Bu sezon son 9 haftaya girilirken Başakşehir'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlı takım şampiyonluk hedefine ulaşırsa Fikret Orman döneminde 3. yıldızı da takacak.

Fikret Orman, Beşiktaş'ta yapılacak daha çok iş olduğunu da dile getirdi. Hedeflere adım adım ilerlediklerini kaydeden Orman, “Mali anlamda hedeflerimize henüz ulaşmadık. Bir sezon sonra planladığımız hedefe yaklaşmayı umuyoruz. Ayrıca henüz açıklamadığımız birçok projelerimiz var. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada konuşulan bir Beşiktaş için bir araya geldik. Geride kalan beş senemde benimle birlikte çalışan yönetici arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızla, futbolcularımızla, çalışanlarımızla ve yönetici arkadaşlarımla daha iyi bir Beşiktaş için, elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

4 HOCA İLE ÇALIŞTI

Orman, başkanlığı süresince şu ana dek 4 teknik adamla çalıştı.

Göreve geldiği 2011-2012’de Yıldırım Demirören’in takımın başına getirdiği Carlos Carvalhal ile çalışan Fikret Orman, sonraki sezon ise Samet Aybaba’ya görev verdi.Teknik heyette istikrardan yana görüntü veren Orman, 2 sezonluk Slaven Bilic deneyiminin ardından son 2 dönemde Şenol Güneş ile başarı aradı.

Fikret Orman çok büyük emekler harcayarak, Beşiktaş'ın en büyük projesi olan Vodafone Arena'nın yapımını ve hizmete girmesini sağlayan başkan oldu. 11 Nisan 2016'da açılışı yapılan statla birlikte Beşiktaş yeni yuvasına kavuştu.

Beş sezonda 4 teknik direktörle çalışan Fikret Orman toplamda 52 transfer yaptı. İlk sezonunda 12 futbolcuyu kadroya dahil eden Orman, 2013-14'te 13, 2014-15'te 6 ve 2015-16'da 9 oyuncu aldı. Beşiktaş bu sezon ise 12 oyuncuyu renklerine bağladı.

(Milliyet)