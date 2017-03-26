Yeni Malatyaspor’da parola galibiyet

TFF 1. Lig’de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki Pazar günü oynanacak Elazığspor derbisinin hazırlıkları sürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyet parolasıyla hazırlanıyor… Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı gerekçesiyle Ankara'da bulunan Ferhat Kiraz dışında tüm oyuncular katıldı. İdmanın ilk bölümlerinde ısınma ve 5'e 2 yapan futbolcular daha sonra pas çalışmasına geçti. Önce karşılıklı pas yapan futbolcular, topla saha etrafına kurulan kalelere şut gönderdi. İdmanın bu bölümü tüm oyuncular için zevkli ve eğlenceli geçtiği gözlendi.

Antrenmanın son bölümünde hafif ağrıları olan Sadık ve Caner düz koşuyla çalışmayı tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç oynadı. Formda olan Eren Tozlu gollerine çift kalede de devam ederken, tüm oyuncuların hırsı ve çalışma azmi İrfan Buz'u mutlu etti. Elazığ maçı hazırlıklarına Malatya'da devam edeceği öğrenilen sarı-kırmızılılar olası Antalya kampını da iptal etti. Cuma gününe kadar Malatya'da hazırlanacak sarı-kırmızılılar sonrasında hava yoluyla İstanbul'a geçecek.