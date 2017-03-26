Yıldırım Demirören: Yabancı kuralını kaldırırız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği kabul ederse yabanı kuralını kaldıracaklarını dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Süper Lig’deki yabancı sayısı-kuralıyla ilgiliçarpıcı bir açıklama yaptı. Demirören, beinsports’ta katıldığı programda “Ben Sayın Cumhurbaşkanımız’ın söyleminekatılıyorum. Yabancı sayısını azaltmamız ve Türk futbolcuların önünü açmak için yerli sayısını artırmamızgerektiğine inanıyorum” dedi.

Demirören “Benim ilk başkanlık dönemimde yabancı oyuncu sayısı 11’e kadar serbestti, sahada da 8’i bulunabiliyordu (6-2). Bir sonraki sezonda yabancı sayısını 6’sı sahada olmak üzere 8’e düşürdük. Bu uygulamalar sonunda Kulüpler Birliği’nden yabancı sınırının kalkması talebi geldi. Kulüplerimizin isteklerine göre hareket eden bir kurum olarak biz de ‘Tamam’ dedik. Hocamız da yabancı artışını değerlendirirken, Türk futbolcusunun Avrupa’ya gidişini sağlayacak sistemi oluşturalım dedi ve şimdiki mevcut sistemi getirdik. Kulüpler de buna göre yatırım yaptılar. Bu karar 4 senelik bir süreyi kapsıyor ama ben Sayın Cumhurbaşkanımız’ın söylemine katılıyorum. Yabancı sayısını azaltmamız ve Türk futbolcuların önünü açmak için yerli sayısını artırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonraki konu ve vazife Kulüpler Birliği’nde. Kulüpler Birliği bunu kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Kulüplerin yabancı oyuncularla sözleşmeleri var, hep beraber konuşmak lazım” ifadesini kullandı.

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“Biz bu kuralı açıklarken, ‘4 sene’ diye açıkladık. Kurallar öyle hemen uygulanıp hemen kaldırılamaz. Ben yabancı kuralının Türk oyuncular için yapıldığına inanıyorum. Biz 14 Türk oyuncuyu mecbur ediyoruz. Türk futbolcular ‘Burada aldığım parayı orada alamam’ diyerek Avrupa’ya gitmiyorlardı. Şimdi Enes, Emre Çolak oralarda…Porto ve Ajax, altyapıya önem veren, ‘fabrika’ olarak adlandırılan takımlar. Hepsini inceledim ben. Porto kadrosundaki yabancı oyuncu oranı %50-60 civarında. Bu bir felsefedir. Yabancı kuralı, altyapı için size mani değildir. Şahsi kanaatim, bu kuralın faydalı olduğu yönünde. Ayrıca istemiyorsanız almayın. 28 Türk yapın kadroyu. Zorunluluk yok ki.Barcelona’da yabancı oyuncu yok mu? Var. Peki altyapısından İspanyol oyuncu çıkmıyor mu? Çıkıyor. 20-30 tane oyuncumuzu Avrupa’ya göndersek, milli takım zaten belli olur. Doğrusu bu. Oyuncularımız bu yarışın içinde olmalı. Her kaybeden buraları bahane edecekse, kuralın önemi yok.”