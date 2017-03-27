500 okçu Amasya’da buluştu

Türkiye’nin dört bir yanındaki geleneksel Türk okçuluğu tutkunları Amasya’da buluştu.

Amasya'da düzenlenen Sencer Aydın Çıtır Helallik Kupası ve Geleneksel Türk okçuluğu etkinliğine 500'e yakın okçu katıldı. Vali Salih Işık ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in de katıldığı kortej yürüyüşünün ardından Yeşilırmak üzerinde gösteri atışları yapıldı. Gösteri halkın büyük ilgisini gördü. Etkinliğin ikinci günü okçular Amasya Spor Salonu'ndaki atışlarda hünerlerini sergiledi.4 ay önce hayatını kaybeden okçuluk ustası Sencer Aydın Çıtır'ın anısına düzenlenen etkinliğe Sivas'tan gelen üniversite öğrencisi Dilşad Taydaş, okçuluk sporunda kadınların da başarılı olduğunu belirterek, “Günümüzde okçulukla ilgilenen çok sayıda kadın var. Ne kadar çalışırsanız o kadar fazla güçleniyorsunuz” dedi.

Etkinliğe Şile’den katılan Mert Nişancı da, “Bir yıl önce bu spora başladıktan sonra ecdadımızın okçukla ilgili başarılarını, tarihini daha çok araştırmaya başladım. Okçuluk duruş ve dikkat bozukluklarına iyi gelen bir spor. Bende de büyük bir etkisi oldu” diye konuştu.