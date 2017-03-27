Adana ASKİ 56 – 80 Galatasaray / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Adana ASKİ, 23. haftanın kapanış maçında Galatasaray’ı ağırladı. Ligin zirvesini de yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanan taraf, 80-56’lık skorla Galatasaray oldu. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Yvonne Marche Anderson oldu.

0