Adana ASKİ 56 – 80 Galatasaray / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Adana Askispor sahasında oynadığı maçta Galatasaray’a mağlup oldu: 56-80. Askispor, etkili oyunu ile karşılaşmanın ilk çeyreğini rakibi karşısında 18-16 önde geçti. İkinci periyotda 23 sayı üreten Galatasaray, Askispor’u yakalayıp geçerken devreyi de 32-39 üstün tamamladı.
Üçüncü çeyrekte de Askispor önünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, maç periyoduna 10 sayı farkla başladı: 45-55. Son çeyrekte 25 sayı üreten Galatasaray salondan 24 sayı farkla galip ayrıldı: 56-80 Maçta Galatasaraylı Andersen 18 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Adana ASKİ 56 – 80 Galatasaray
Salon: MenderesHakemler: Abdullah Koputan xxx, Musa Kazım Çetin xxx, İsmail Binbir xxxAdana Aski: Asena xx 11, Ezgi xx 8, Kübra xxx 16, Sujanova x 2, Tuğçe xx 10, Warley xx 6, Sanem x 2, Öykü x 1, Demet x, Gülpınar xGalatasaray: Pınar xx 9, Anderson xxx 18, Papova xx 7, Vitola xxx 14, Jefferson xxx 16, Cansu xx 10, Deniz xx 4, İrem x, İnci x 2, Seda x1. Periyot: 18-16 (Adana ASKİ lehine)Devre: 32-39 (Galatasaray lehine)3. Periyot: 45-55 (Galatasaray lehine)