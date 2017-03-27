Adana Demirspor hız kesmiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk edecek olan Adana Demirspor ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz pazar günü U-21 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanan mavi-lacivertli ekip günü tek idmanla tamamladı. Aytaç Durak Tesisleri'nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra ayak tenisi ile devam etti. Ayrıca oyuncular 2 grup halinde kafayla pas çalışması yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yardımcı antrenörlerin de dahil olduğu ayak tenisi maçları oldukça rekabetli ve zevkli dakikalara sahne olurken, takımlar 3'er kişiden oluştu. Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam eden Adana Demirspor'da tek düşünce zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak puan kayıplarına izin vermemek.

Tüm çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren ve pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada sürpriz yaşamamak isteyen mavi-lacivertli takım rakibi adeta ezberliyor.