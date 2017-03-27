Akçaabat Sebatspor futbolcularına çirkin saldırı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün Akçaabat Sebatspor ile 1985 Derecikspor arasında oynanan amatör küme play off maçının ardından olaylar çıkt

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Stadı'nda bugün öğle saatlerinde Akçaabat Sebatspor ile 1985 Derecikspor arasında oynanan Trabzon 1. Amatör Küme Play Off grubu maçı 1985 Derecikspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından futbolcular soyunma odasına giderken, kale arkası tribününden sahaya atlayan taraftarlar, Akçaabat Sebatsporlu futbolculara saldırdı. Kavgaya Dereciksporlu futbolcular da dahil olurken, yaşanan gerginlik diğer futbolcuların ve güvenlik güçlerinin araya girmesi ile son buldu.

Öte yandan basına ayrılan bölümden kavgaya görüntülemeye çalışan basın mensuplarına alandan geçmeye çalışan taraftarlar müdahale ederken, basın mensuplarının görüntü alması engellendi.