Akhisar Belediyepsor’da Okan Buruk yeni sistemi anlattı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, evinde konuk edeceği Başakşehir maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.

Akhisar Belediyespor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor. Takımın fiziksel anlamda iyi durumda olduğuna vurgu yapan teknik direktör Okan Buruk, futbolculara yeni sistemdeki görev ve sorumluluklarını anlattıklarını ifade etti.

Akhisar Belediyespor Tesisleri’nde saat 17.00'de başlayan idman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, “Oyuncuların fiziksel olarak iyi durumda olduklarını görüyoruz. Çalışmalarımız taktiksel anlamda. Oyunculara düşündüğümüz sistem içerisinde görev ve sorumluluklarını anlatmak ve ne istediğimizi göstermek istedik. Bu süreç 3-4 günümüzü aldı. Gerçekten önemli bir takımla oynayacağız, ligin bana göre en başarılı takımlarından biri. Tabii ki çok zorlu bir maç, iki hafta bizim için özellikle kendi sahamızda oynayacağımız bir maç. Ondan sonraki hafta yine Fenerbahçe deplasmanı. Bu anlamda zorlu maçlar bizi bekliyor. Ama biz sadece kendi işimize odaklanacağız. Kimle oynarsak oynayalım biz şu anda kendi takımımızı tekrar ayağa kaldırmaya çalışacağız” dedi.