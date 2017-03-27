Almanya, Azerbaycan karşısında 4 golle kazandı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftası, 3 grupta oynanan 9 mücadele ile devam etti.

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

C Grubunda oynanan maçlarda Azerbaycan, Almanya’ya 4-1, San Marino, Çek Cumhuriyeti’ne 6-0 mağlup olurken Kuzey İrlanda, Norveç karşısında 2-0 galip geldi.

E Grubunda oynanan karşılaşmalarda Ermenistan, Kazakistan’ı 2-0 yendi. Ermenistan forması ile 70’inci dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz, 77. dakikasında sarı kart gördü. Karadağ, Polonya’ya 2-1 mağlup olurken, Teknik direktörlüğünü Christoph Daum’un yaptığı Romanya, Danimarka ile 0-0 berabere kaldı.

Romanya forması ile karşılaşmada yer alan Fenerbahçeli Kjaer, maçın ilk yarısında suratına aldığı darbe nedeniyle ikinci yarıya başlayamadı. Öte yandan Romanya’da Kardemir Karabüksporlu Iasmin Latovlevici’de görev aldı.

F Grubundaki maçlarda İngiltere, Litvanya’yı 2-0 yendi. Grupta oynanan diğer maçta Malta, Slovakya’ya 3-1 mağlup odu. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık’ın düdük caldığı maçta Malta’nın tek golünü kaydeden Jean Farrugia karşılaşmanın 78. dakikasında, Slovakya’nın da ikinci golünü atan Adam Nemec 90’ıncı dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. İskoçya ile Slovenya arasında oynanan maç ise 1-0 İskoçya üstünlüğü ile son buldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dünün sonuçları şöyle:

C GRUBU

19:00 Azerbaycan: 1 – Almanya : 4

19:00 San Marino: 0 – Çek Cumhuriyeti : 6

21:45 Kuzey İrlanda: 2 – Norveç : 0

E GRUBU

19:00 Ermenistan: 2 – Kazakistan: 0

21:45 Karadağ: 1 – Polonya: 2

21:45 Romanya: 0 – Danimarka: 0

F GRUBU

19:00 İngiltere: 2 – Litvanya: 0

21:45 Malta:1 – Slovakya: 3

21:45 İskoçya: 1 – Slovenya: 0