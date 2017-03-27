Antalya’daki amatör maçta saha karıştı

Antalya Süper Amatör Lig Play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor'un, kendisi gibi şampiyonluk yarışı içerisinde olan Manavgat Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında saha ve tribünler karıştı.

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