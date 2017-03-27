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Antalya’daki amatör maçta saha karıştı

Antalya Süper Amatör Lig Play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor'un, kendisi gibi şampiyonluk yarışı içerisinde olan Manavgat Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında saha ve tribünler karıştı.
13:4927 Mart 2017
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Antalya’daki amatör maçta saha karıştı

Maçtan sonra bir grup ise Korkuteli Belediyespor kafilesini taşıyan otobüsü taşladı, bir futbolcu ayağından yaralandı. Golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın ardından Manavgat Belediyesporlu taraftarlar sahayı su dolu pet şişe yağmuruna tuttu. Önce futbolcular arasında başlayan kavgaya sahaya giren seyirciler de dahil olunca devreye jandarma girdi. Kavgaya karışanlara müdahale eden jandarma ekipleri, hakemleri sahadan çıkartıp kavgaya karışan futbolcuları soyunma odalarına gönderdi.

Otobüsün camlarını indirdiler

Maçın ardından ise Manavgat Belediyespor'un taraftarları oldukları iddia edilen bir gurup stat dışında bulunan ve Korkuteli Belediyespor kafilesini taşıyan otobüse taşlarla saldırdı. Futbolcuları taşıyan otobüsün arka camı kırılırken, Korkuteli Belediyesporlu Hasan Nurdoğan ayağından yaralandı. Olayın Korkuteli Belediyespor oyuncuları ve teknik ekibinin soyunma odasındayken yaşanması yaralı sayısının artmasını önledi.

Etiketler
ANTALYA
Son güncelleme: 13:51 | 27.03.2017
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