Arda Turan da kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Futbol Takım’ın bu akşam oynayacağı Moldova karşılaşması öncesi kaptan Arda Turan, kasığındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam saat 19.15’te Eskişehir'de oynayacağı Moldova maçı öncesi Arda Turan kadrodan çıkarıldı. Kaptan Arda'nın sağ kasığındaki sakatlığın Moldova maçına kadar iyileşme olasılığının bulunmadığından dolayı tedbir amaçlı bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

“A Milli Takım kaptanı Arda Turan, bu akşam Eskişehir’de Moldova ile oynanacak özel maçta sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyecek.

Dün akşam yapılan detaylı kontroller ve muayene sonrası, sağ kasığındaki yaralanmanın Moldova maçına kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmamasından ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı sonrası, futbolcunun maç kadrosunda yer almaması uygun bulundu.”

Daha önce de Ömer Toprak, Volkan Babacan, Volkan Şen ve Gökhan Gönül de sakatlıkları nedeniyle Fatih Terim’in izniyle Moldova maçının kadrosundan çıkarılmıştı.