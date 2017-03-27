Başbakan Binali Yıldırım’dan Hakan Şükür-Arif Erdem açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile bir araya geldiği görüşmede Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeleri de değerlendirdi. Binali Yıldırım, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in görevlerine son verilmesi ile ilgili olarak konuştu.

FETÖ kapsamında firari durumda olan Hakan Şükür ve Arif Erdem’in mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç talepleri reddedilmiş, hükümet tepki göstermişti. Galatasaray yönetimi dün yeniden toplandı. Tüzüğün ilgili maddesi gereği, 8 yıldır aidat ödemeyen Hakan Şükür ile 7 yıldır aidatlarını yatırmayan Arif Erdem ihraç edildi. Bu konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’dan da bugün soru üzerine bir açıklama geldi.

Yıldırım’ın sözleri şöyle;

“Bu marjinal bir grubun işi. Toplantıdan büyük çoğunluk çıktıktan sonra içeride kalan küçük bir grup böyle bir karar alıyor ve daha sonra yönetim toplanıp böyle bir karar alıyor. Yönetimin elindeki tek yetki bu aidat konusu olduğu için böyle bir karar alıyor. İlk genel kurulda konuyu gündeme getirecekler.

Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur.“