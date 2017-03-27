Bellona AGÜ 84 -82 Girne Üniversitesi / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 23. haftasında evinde Girne Üniversitesi’ni konuk eden Bellona AGÜ Spor son saniyeleri heyecan içinde geçen maçı 84-82’lik sonuçla kazandı. Bellona AGÜ Spor karşısında maça etkili başlayan Girne Üniversitesi ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 18 – 20.
İkinci periyodu karşılıklı sayılar ile başlayan maçta ev sahibi takım skor üstünlüğünü yakaladı. Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Bellona AGÜ Spor devreye 1 sayı farkla önde tamamladı: 37 – 36.
Üçüncü periyodun genelinde üstünlüğü koruyan ev sahibi takım son anlarda Pondexter’in basketine Lara ile cevap verdi ve son periyoda 5 sayı farkla önde girdi: 59 – 54.
Dördüncü periyoda Chelsea’nin basketi ile başlayan Bellona AGÜ Spor farkı 8’e çıkarttı. Periyodun sonlarına doğru farkı kapatan Girne Üniversitesi’nin çabaları sonuçsuz kaldı. Ev sahibi takım Bellona AGÜ Spor 84-82’lik sonuçla salondan galip ayrıldı.
Bellona AGÜ 84 -82 Girne Üniversitesi
Salon: Kadir Has
Hakemler: Sami Özel xx, Tahsin Kuzu xx, Taner Şeker xx
Bellona Agü: Wright xx 7, Ayşegül xxx 16, Dila x, Dubljevic xx 10, Sanders 18 xxx, Wauters xx 4, Gizem xx 4, Gray 23 xxx, Şaziye xx 2
Başantrenör: Ayhan Avcı
Girne Üniversitesi: Mitchell xxx 26, Pondexter xxx 26, Krivacevic xxx 13, Melisa xx 9, Simay xx 3, Merve x 3, Gajic x 2, Özge x
Başantrenör: İlker Gözeneli
1. Periyot: 18-20 (Girne Üniversitesi lehine)
Devre: 37-36 (Bellona Agü lehine)
3. Periyot: 59-54 (Bellona Agü lehine)