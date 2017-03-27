Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Ligin 26. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.

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