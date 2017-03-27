Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı… Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü.
Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. İkinci bölümdeki üçerli taktik çalışmanın ardından çift kale maç yapan futbolcular şut çalışması ile idmanı tamamladı. Belindeki sakatlığı geçmeyen Demba Ba salonda çalışırken, Gökhan Gönül’ün tedavisine devam ettiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan Cenk, Oğuzhan, Aras , Mitrovic, Aboubakar ve Quaresma idmanda yer almadı.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yapacağı özel maç ile sürdürecek. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 15:30’da başlayacak.