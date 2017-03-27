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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Ligin 26. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.
21:4127 Mart 2017
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Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı… Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü.

Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.  İkinci bölümdeki üçerli taktik çalışmanın ardından çift kale maç yapan futbolcular şut çalışması ile idmanı tamamladı. Belindeki sakatlığı geçmeyen Demba Ba salonda çalışırken, Gökhan Gönül’ün tedavisine devam ettiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan Cenk, Oğuzhan, Aras , Mitrovic, Aboubakar ve Quaresma idmanda yer almadı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yapacağı özel maç ile sürdürecek. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 15:30’da başlayacak.

Etiketler
beşiktaş Gençlerbirliği spor toto süper lig
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