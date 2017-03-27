Beşiktaş’ta tehlike çanları çalıyor

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan bazı yıldızlarını sezon öncesi kaybeden Beşiktaş, gelecek yaz da benzer senaryoyla karşı karşıya kalabilir. Kadrosunu korumak isteyen siyah-beyazlıların birçok önemli ismine kanca atılmış durumda...

Geçen sezon elde edilen lig zaferinin ardından Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in tüm muhalefetine rağmen şampiyon kadrosunu bir arada tutamamıştı. Terör olayları, yeni kariyer planları gibi gerekçelerle yaşanan çalkantılı süreçler sonucunda gol kralı Mario Gomez ile asist kralı Jose Sosa'nın yanı sıra İsmail Köybaşı ve Serdar Kurtuluş'la da yollar ayrılmış, Gökhan Töre ise West Ham'a kiralık gitmişti.

Beşiktaş`ın Aboubakar planı Siyah-beyazlı yönetim, Çin ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği Kamerunlu forvetin bonservisini Porto'dan alıp, daha fazla paraya satmanın hesaplarını yapıyor. İlgili Haberi Oku

HER MAÇTA GÖZ HAPSİNDELER

Yönetim ile Güneş arasında iplerin gerilmesine de yol açan bu yaprak dökümü kâbusunun, yaz transfer döneminde de başa dert olması hiç de uzak değil. Güneş'in bireysel performanslara katkısıyla performanslarında büyük ivme yakalayan siyah-beyazlılar, birçok kulübün radarında. Avrupa takımlarının scout ekipleri, Beşiktaş'ın her maçında tribünde not tutuyor. Yönetimin ve teknik heyetin, 2. kez yaklaşan tehlikeye karşı nasıl bir politika izleyeceği merak konusu…

QUARESMA: Her fırsatta futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini dile getiren ve yeni sözleşme uzatan Quaresma'dan Çin kulüpleri vazgeçmiyor. Transfer bütçesinde UEFA kısıtlaması nedeniyle çok titiz bir denge gözeten yönetim, gelmesi muhtemel cazip teklifler karşısında Portekizli yıldızı gözden çıkarabilir.

TALISCA: Taraftarın sevgilisi haline gelen ve kiralık sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek olan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta ‘tapulu' kalmak istiyor. Ancak bonservisi Benfica'da bulunan Talisca ile Monaco ve Liverpool çok yakından ilgileniyor.

OĞUZHAN: Kartal'ın orta sahadaki beyni olan genç yıldız için Sevilla, Valencia ve Arsenal, oyuncu izleme görevlilerini seferber etti. Arsenal scout ekibinden Jürgen Kost, “Oğuzhan, Arsenal'a geri dönebilir” açıklamasını yaptı. Sevilla ise 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

ABOUBAKAR: Porto'dan 1 yıllığına ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Kamerunlu forveti, Napoli takip ediyor. İngiltere'den West Ham ve Norwich de devrede…

TOLGAY: Bitimine 1.5 yıl kalan sözleşmesi bir türlü uzatılmayan gurbetçi yıldızı, Premier Lig ekibi Sunderland'in scoutları izliyor. Tolgay'ın ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılıyor.