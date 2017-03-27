Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’tan Tolga Zengin iddialarına jet yanıt

Beşiktaş, Tolga Zengin'in takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
14:3227 Mart 2017
0
Beşiktaş’tan Tolga Zengin iddialarına jet yanıt

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kaptanımız Tolga Zengin hakkında çeşitli medya organlarında asılsız iddialar yer almaktadır. Tolga Zengin’in ismi kullanılarak yapılan, artık Beşiktaş’ta işinin kalmadığı yönünde ifade ve değerlendirmeler içeren haberlerin tamamı asılsızdır, gerçeklerden uzaktır. Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Futbol A Takımımız’ın Kaptanının Tolga Zengin olduğunu belirtir, basındaki asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler
beşiktaş tolga zengin
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER