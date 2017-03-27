Beşiktaş’tan Tolga Zengin iddialarına jet yanıt

Beşiktaş, Tolga Zengin'in takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kaptanımız Tolga Zengin hakkında çeşitli medya organlarında asılsız iddialar yer almaktadır. Tolga Zengin’in ismi kullanılarak yapılan, artık Beşiktaş’ta işinin kalmadığı yönünde ifade ve değerlendirmeler içeren haberlerin tamamı asılsızdır, gerçeklerden uzaktır. Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Futbol A Takımımız’ın Kaptanının Tolga Zengin olduğunu belirtir, basındaki asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederiz” ifadelerini kullandı.