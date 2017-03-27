Bulgar yıldız Fenerbahçe yolunda

Orta sahaya ofansif bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Ivelin Popov transferinde sona yaklaştı. Bir dönem Gaziantep forması giyen ve şu anda Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova'da oynayan Bulgar orta saha da menajeri aracılığıyla, “Fenerbahçe'ye seve seve giderim” dedi. 2019'da sözleşmesi bitecek olan Popov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.
Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki 10 numaradan gelen olumlu haber sonrasında, Spartak Moskova ile temaslarını yoğunlaştırdı. Ivelin Popov'u, bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus ekibine gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Emenike'yi takasta sundu. Eski futbolcusu olan Nijeryalı golcüye sıcak bakan Spartak Moskova ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.