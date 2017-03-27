Cumhurbaşkanı’ndan Hakan ve Arif kararını ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü'nden ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü’nden ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradaki olay sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana hafif gelir. Çünkü bu kişiler şu anda Türkiye’den kaçmış mıdır, kaçmıştır. Niye kaçmıştır? Demek ki FETÖ ile ilişkili oldukları belgeler var. Ve bunu bildikleri için de bunlara Türkiye’den kaçma yolunu uygun bulmuşlardır. Bundan daha güzel delil olur mu? Suçlu değilsen kaçma. Burada olanlar var şu anda. Yargılanırsın mahkeme kararını verir. Hüküm giyersen girersin yatarsın aslanlar gibi burası senin vatanın. Ama bunlar Türkiye’yi vatan olarak telakki etmeyenler. Bunların hakkında konuşulanlar var. Benim konuşmam doğru olmaz. Bunlar var ki kaçıp gitmişler. Doğrusu Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. Aidat + FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler falan da ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur. Bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Atılan 5 kişinin 5’i de içeride” ifadelerini kullandı.