Cüneyt Çakır’da form düşüklüğü

Türk hakemliğinin son yıllardaki yükselen değeri olarak gösterilen Cüneyt Çakır, bu sezonki performansıyla Avrupa arenasında gözden düşmüş gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa’da toplamda 10 maça çıkan Çakır, çeyrek final karşılaşmalarına geldiğimiz bu sezon ise sadece 4 karşılaşmada düdük çaldı.

Hakemlik kariyerine 1994 yılında başlayan ve son yıllardaki başarılı performanslarıyla hem Türkiye hem de Avrupa'nın gözde hakemleri arasına girmeyi başaran Cüneyt Çakır, bu sezon ise kendisinden beklenen performansın oldukça gerisinde kaldı. Özellikle Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Çaykur Rizespor – Osmanlıspor maçında kaleci Karcemarskas’ın eline çarpan topa penaltı kararı vererek tepkileri üzerine çeken tecrübeli hakemin verdiği bu kararlar, Avrupa kupalarındaki başarısını da etkilemiş gibi görünüyor.

Avrupa kupalarında 58 maç

Avrupa kupalarında 9 sezondur düdük çalan Çakır, bu süre zarfında Şampiyonlar Ligi'nde 37, UEFA Avrupa Ligi'nde de 21 maç yönetti. FIFA kokartlı hakem bu mücadelelerde toplam 221 sarı, 11'de kırmızı kart çıkardı.

Geçen sezon 10 karşılaşma

Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 1'i final olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 32 sarı kart gösteren 40 yaşındaki hakem, kırmızı kartına 1 kez başvurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 mücadelede düdük çalan Çakır, 6 sarı kart çıkardı.

2016-2017 sezonu kısır geçiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yönettiği maçlarda gösterdiği performanslar nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefi olan Cüneyt Çakır, Avrupa'da da geçtiğimiz sezon yakaladığı istatistiklerin gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının gelindiği döneme kadar sadece 4 karşılaşmaya çıkan FIFA kokartlı hakem, Avrupa Ligi'nde ise henüz görev almadı. Cüneyt Çakır, kalan maçların hepsinde görev almasında dahi geçen sezon yönettiği maç sayısını yakalamayacak.