David Blatt: Paniğe kapılmadık

Muratbey Uşak karşısında farkın 17 sayıdan 25’lere çıkmasına izin vermediklerini ve oyunun kopmamasını sağladıklarını söyleyen David Blatt, “Paniğe kapılmadan işimizi yaptık ve kazandık” ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak karşısında ilk yarıda zorlanan ancak ikinci yarıdaki oyunuyla karşılaşmayı kazanan Darüşşafaka Doğuş'ta Başantrenör David Blatt, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Euroleague maçı sonrasında tipik bir maç olduğunu söylerken, “Biraz yorgunduk ve sahada keskin değildik. Böyle bir takvimde çok yapabileceğiniz bir şey yok. 2 maçlık oyundan çıkınca böyle bir durum ortaya çıkıyor. Euroleague'de kendi kaderimizi belirleme durumundayız. Bunun için çok çok çalıştık. Böyle de devam edeceğiz. Bugün oyunun 2. çeyreğin sonu çok önemliydi. Fark 17'den 25'e çıkabilirdi ancak biz buna izin vermeyip farkı 9'a indirdik” ifadelerini kullandı.