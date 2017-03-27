Dünya Kupası elemelerinde favoriler kaybetmedi

2018 Dünya Kupası eleme maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti. Favori takımlar puan kaybetmedi.

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası’nın eleme karşılaşmaları dün akşam oynanan maçlarla devam etti. Almanya C Grubu’nda deplasmanda Azerbaycan’ı 4-1 ile geçerken, F Grubu’nda İngiltere, Litvanya’yı 2-0 mağlup etti. Almanya oynadığı 5 maçı da galibiyetle kapatırken, Azerbaycan karşısında bu maçlarda kalesindeki ilk golü gördü. İngiltere de Litvanya galibiyeti ile grubunda puanını 13’e yükseltti.

Gecenin en gollü maçında ise Çek Cumhuriyeti, San Marino ağlarına 6 gol bıraktı. 2018 Dünya Kupası elemelerinde dün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Azerbaycan – Almanya: 1-4

San Marino – Çek Cumhuriyeti: 0-6

Kuzey İrlanda – Norveç: 2-0

Ermenistan – Kazakistan: 2-0

Karadağ – Polonya: 1-2

Romanya – Danimarka: 0-0

İngiltere – Litvanya: 2-0

Malta – Slovakya: 1-3

İskoçya – Slovenya: 1-0