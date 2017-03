Dünya şampiyonu tıbbiyelinin bileğini kimse bükemiyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu, bilek güreşi sporunda her geçen gün yeni bir başarıya daha imza atıyor.

Geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen 38. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde eden tıp öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu, bu yıl da 14-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı genç erkekler kategorisinde genç erkekler sol kol ve büyük erkekler sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Said Erkam, bir kez daha Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımına seçilmeyi başardı. Hedefinin 2016 yılındaki dünya şampiyonluğunu tekrarlamak olduğunu söyleyen Said Erkan Bıyıkoğlu, “Eylül ayında Macaristan'da düzenlenecek olan 2017 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Çok çalışıyorum. İnşallah orada yeniden birincilik kürsüsüne çıkıp Türk bayrağını dalgalandıracağım” dedi.