Dursun Özbek 1 sene daha yaşlandı

Galatasaray Genel Kurul Üyesi ve editörümüz Ali Gümen, mali genel kuruldaki izlenimlerini derledi.

112 yılını geride bırakan G.Saray, tarihinin en kritik ve en zorlu mali genel kurulunu yaşadı belki de.. Üye katılımının bir hayli alt seviyede kaldığı ve yüzde 17 civarında seyrettiği genel kurulda Dursun Özbek mali ve idari açıdan ibra edildi. Bu beklenen bir sonuçtu şüphesiz. Bu kadar az katılımın olduğu bir ortamda başka türlü bir sonuç beklenemezdi. G.Saray'da ne kadar başarısız olursanız olun, camianın içerisinde bir gelenek var: “Başkanı ibrasızlık ile göndermeyelim.” Bunun neden liseli olmayan Adnan Polat için de geçerli olmadığı tarafımca her zaman merak konusudur. Genel kurulda en çok mutlu olduğum konu, konuşan ve tartışan bir G.Saray'ın yeşermeye başlaması. Üstelik bu insanların yaş ortalamasının diğerlerinden bir hayli aşağıda olması ve taze fikirler ve eleştiriler ile gelmesi gelecek adına umut verici. Bütün eleştirilerin ardından Başkan Dursun Özbek, ders çıkarıp gerekenleri yapacağının sinyalini verdi. Ancak bu lafta mı kalacak yoksa gerçekleşecek mi göreceğiz. Başkan Özbek'in konuşmalarının büyük çoğunluğu mali konular ve inşaatlar üzerine oldu. Ancak buranın bir spor kulübü olduğu ve sportif başarının ön planda tutulduğu unutuluyor.

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FUTBOLA 30 SANİYE

Galatasaray’ın lokomotifi olan futbolu sadece 30 saniye konuşarak geçiştiremezsiniz. Burası bir inşaat firması ya da aile şirketi değil. Yapılan bütün hataların nedenleri bilinmezliğini koruyarak devam ediyor. Bütçenin aşılması, ek bütçe istenmemesi ve sportif başarısızlık uzun solukta Başkan Dursun Özbek'i çok yoracağa benziyor. En ilginç tesadüf,mali genel kurulun Başkan Dursun Özbek'in 68. yaş gününe denk gelmesi oldu. Her anında oldukça heyecanlı olduğu ve sesinin titrediği hissedilen Başkan, hayatının en zorlu günlerinden birisini geride bıraktı. Hani “Bir sene yaşlandırdı” derler ya işte öyle… Bir gün içerisinde yapılan eleştiriler sanki Özbek'i 1 sene yaşlandırdı. Görev süresi 1 sene daha devam edecek. Ancak ortadaki mali ve sportif tablo göz önüne alındığında, eleştiri sayısının bir hayli artması ve destek verenlerin sayısının azalması, Dursun Özbek'in G.Saray'daki son senesinin geldiğine işaret ediyor.

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İSTENMEYEN ADAM MEHMET ÖZBEK

Aralarında benimde bulunduğum büyük bir çoğunluk, Başkan Dursun Özbek'in futbolun başına getirdiği kardeşi Mehmet Özbek'in kulüpte görev almaması gerektiğini düşünüyor. Bugüne kadar yapılan transferler ve futboldaki son durum malumunuz… Başta Cüneyt Tanman ve Alp Yalman olmak üzere çok sayıda ismi küstürdü. Transferlerdeki isabetsizliği ve kulübün iç işlerini dışarıya sızdığının Levent Nazifoğlu tarafından tescillenmesi Mehmet Özbek'in sonunu hazırladı. Başkan Dursun Özbek, daha rahat nefes almak için kendisine destek verenlerin dahi istemediği Mehmet Özbek ile ‘sivil' hayatta görüşmek üzere vedalaşmak zorunda…

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SERDAR AZİZ VE CAVANDA

Yönetimlerin en büyük hatası futbolu en iyi bilenin kendileri olduğunu düşünmek… Yapılan transferleri herkes net bir şekilde görüyor. Söz alan 46 üyenin büyük bir çoğunluğu da başını Serdar Aziz ve Luis Cavanda'nın çektiği transferleri eleştirip, kulübün parasının gereksiz isimlere harcandığında birleşti. Sportif başarı gelmezse, mağazacılıkta kâr edilemeyeceğini de yönetimin anladığını umuyorum. Daha önce 10 milyon TL kâr eden kurum, 7 milyon TL zarar ediyorsa ilgi yok demektir.

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR

Artık kulübün lise ile sınırlı kalamayacağı bir kez daha net gür bir sesle ortaya döküldü.Hemen bir devrim beklemiyorum ancak ilerleyen dönemlerde G.Saray'ın kademeli olarak gerçek sahibi olan taraftarlara açılacağını düşünüyorum. Çünkü başarısı Türkiye sınırlarını aşmış bir takımın kaderini sadece bin kişinin eline bırakmak doğru değil. Kulüpte artık gerçek sahipleri de söz sahibi olabilmeli. Bu, aynı zamanda senelik geliri de arttıracaktır. Genel kurul sonrasında yolda evime doğru giderken çok kişi yolda çevirdi ve tek bir soru sordu:

“Başkan Dursun Özbek nasıl ibra edilir. İnanamıyorum.”

Herkesten aynı soruyu duyuyorsam bu işte bir terslik var sanki…