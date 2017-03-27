Emre Belözoğlu’ndan CAS kararı ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un itirazının CAS tarafından reddedilmesini hakkında açıklama yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi’ne gönderdi. UEFA'nın kararını CAS'a taşıyan Trabzonspor'un başvurusunun da reddedilmesinin ardından, Fenerbahçe cephesinden önemli açıklamalar geldi.

İşte o açıklamalar:

Nihat Özbağı (Fenerbahçe Asbaşkanı): Sevindirici ama daha başlangıç. Netice alınmış bir şey değil. İnşallah haklılığımız ortaya çıkacak.

Emre Belözoğlu: Biz o günden beri yöneticilerin masumiyetine ve Fenerbahçe'nin temizliğine inanıyorduk. O günden sonra gösterdiğimiz mücadelenin boş olmadığnı herkes gördü. Fenerbahçe bu sürecinin sonunda tamamen aklanacak ve bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu herkes görecek

Ozan Balaban (Fenerbahçe Asbaşkanı): Bu işler ilk başladığı 3 Temmuz'dan beri zaten bunun bir şike operasyonu olmadığını söylüyorduk hep beraber. Böyle bir karar tabi ki sevindirici…Ama ilk mahkumiyet kararı hiç olmamalıydı. Bu karar Fenerbahçe'ye ve ülkemize hayırlı olsun.

(HÜRRİYET)