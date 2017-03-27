Fatih Terim ile Demirören ters düştü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in mevcut yabancı kuralını koruma düşüncesine karşı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören bu kuralı değiştirmeyi düşünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşanıyor.

Yıldırım Demirören, katıldığı canlı yayında mevcut yabancı kuralının kaldırılması ile ilgili karar alabileceklerini belirtirken, Fatih Terim’in Finlandiya maçı öncesinde yaptığı açıklamalara ters düştü.

“KULÜPLER BİRLİĞİ KABUL EDERSE, KALDIRIRIZ”

Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği’nin kabul etmesi durumunda yabancı sınırlamasını tekrar getirebileceklerini kaydederken, “Benim ilk Federasyon başkanlığım döneminde yabancı futbolcu sayısı 11’e kadar serbestti. Daha sonra biz bu sayıyı 8’e düşürdük. Daha sonra kulüplerden yabancı futbolcu sayısının artması yönünde talep aldık. Herkes hemfikir olduğu için biz de hocamızla görüşerek böyle bir karar aldık. Bu karar 4 yıllık bir süreyi kapsıyor ama ben Cumhurbaşkanı’nın söylemine katılıyorum. Daha fazla yerli oyuncu olması lazım. Bundan sonraki Kulüpler Birliği’nde bu konuşulacak. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Eğer ondan sonra bize gelirlerse bizim kararımız olumlu olur. Bu sistemde yerli oyuncular yurt dışına giderek daha fazla oynama şansı yakalıyorlar. Emre, Enes, Çağlar gibi… Kulüpler Birliği’nin gelmesi lazım. Ama kulüplerin sözleşmeleri var, hep beraber konuşmak lazım”” sözlerini kullandı.

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TERİM: “BU KURALI AÇIKLARKEN 4 YIL DEDİK”

Fatih Terim, Milli Takım Teknik Direktörü olarak yabancı futbolcu serbestliğini federasyona teklif edenin kendisi olduğunu kaydederek, değişmesinin doğru olmadığını kaydetmişti.

“Ben yabancı kuralı yasağını kalkmasını istiyorum. Biz çok büyük bir araştırma yaptık. Yönetim kuruluna sunum yaparken her türlü şartı inceledik. Dünyadaki bütün uygulamalara baktık. Yabancı sayısında şartlı sınırsız uygulama bunun adı. Futbolun marka değerini artırmak istedik. Gelinen noktada serbest yabancının katkısı yok mudur Bizim sistemimizde 14 Türk mecburi, 14 yabancı serbest. Ben bundan korkmadım, 18 kulübün temsil edildiği ortamda ben sunum yaptım ve alkışlandım. Avrupa liglerinde hepsi serbest. İspanya hem dünya ve Avrupa şampiyonu değil mi Biz Türk futbolcusunun dışarı gitmesini istiyoruz. Bu milli takıma tesir etmez. Biz bu kuralı açıklarken 4 sene dedik. Kurallar hemen uygulanıp kaldırılamaz. Hiç adil oynamıyoruz Avrupa kupalarında.

“SİZE MANİ DEĞİL, ALMAYIN YABANCI, YERLİ OYNATIN”

Yabancı kuralının Türk oyuncular için yapıldığına inandığını belirten Fatih Terim, “Biz 14 Türk’ü korumak için yapıyoruz. 14’ün içinde 7 Türk mecburiyeti var. 18’lik takımın içinde mutlaka Türk kaleci zorunluluğu var. Porto’da yüzde 60 yabancı oynuyor. Ama yine de fabrika gibi futbolcu yetişiyor. Bu bir felsefe, altyapıya önem vereceksiniz. Yabancı kuralı size mani değili almayın yabancı, yerli oynatın. Öyle bir mani olsa ben niye isteyeyim. Çok ince eleyip sık dokuduk. Herkesle yarışabilecek bir ortama geldik. Avrupa’daki üst düzey kulüpler ne uyguluyorsa biz bunu getirdik. Açık bir yüreklilikle bu kuralın kalkmasını istiyorum. Türk futbolcusunun kılına dokunmak ister miyim Onlarda bu yarışmanın içinde olmalı. Ben serbest olsun dedim. Allah kanunları değişmez insan kanunları değişir.”

FİKRET ORMAN: “YABANCI KURALINI DEĞİŞTİRTMEM”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, Futbol Zirvesi!’nde yaptığı açıklamalarda, yabancı kuralının değişmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Orman, “Cumhurbaşkanımız, yabancı kuralı değişsin demedi. Ama teşhisleri doğruydu. Şu an kural değişecek diye bir şey yok. Değişemez. Biz bütün planlamamızı yabancı sınırı kuralına göre yaptık, hop diye değiştirdiler. Şimdi yine aynı şey. İzin vermem. Yabancı sınırı kaldırılırken, ‘Bize bir şey olmaz, Anadolu kulüplerine zarar verir’ dedim. Öyle de oldu. Bize bir şey olmadı.” sözleri ile yabancı konusundaki fikrini açıkça ortaya koydu.