‘Fenerbahçe büyük takım olarak her zaman favoridir’

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampı ile sürdürüyor. Asbaşkan Tolga Gül, “Fenerbahçe belki iyi durumda görünmüyor, belki şampiyonluktan uzaklaşmış bir takım görüntüsü veriyor, ama ne olursa olsun Fenerbahçe büyük takım olarak her zaman favoridir” dedi. Gül, takımın ligde kalan 9 maça Antalya’da daha iyi hazırlanacağını öngördüklerini belirterek, “Hocamızın takımla uyumunun burada kuvvetleneceğini, takımımızın son periyotta daha fazla puan kazanabilmesi ve daha iyi futbol oynayabilmesi için bu kampın faydalı geçeceğini düşündük. Hava çok güzel. Çalışma şartları çok iyi. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bu sezon evimizde 3 büyük takımı yenme başarısını gösterdik. Fenerbahçe belki iyi durumda görünmüyor, belki şampiyonluktan uzaklaşmış bir takım görüntüsü veriyor ama ne olursa olsun tabii ki Fenerbahçe büyük takım olarak her zaman favoridir. Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz ama tabii ki maçı da kazanmak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama bunun için en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Gül, milli takımlarda bulunan futbolculardan Latovlevici ve Seleznov’un bugün kampa dahil olacağını, Traore ve Skulason’un daha sonra takıma katılacağını belirtti.