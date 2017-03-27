Fenerbahçe silbaştan

Futbolcu satışından en az 25 milyon euro kasaya koymayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, neredeyse her mevkiye transfer yapacak.

Fenerbahçe, yeni sezon planlaması için şimdiden çalışmalara başladı. Gelecek sezon takımı Teknik Direktör Aykut Kocaman'a emanet edecek olan yönetim, kale, defans, orta saha ve forvet olmak üzere neredeyse her mevkiye transfer yapacak. Kiralık olan Lens ile Sow, yeni sezonda da kadroda tutulmaya çalışılacak. Önemli bir transfer bütçesi oluşturmak zorunda olan yönetim, bunun tamamını futbolcu satışlarından elde edecek. Şampiyonluk ve Devler Ligi'ne kalma şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe, bu nedenle önemli bir gelirden de yoksun kalacak. Hedef, futbolcu satışından en az 25 milyon Euro'yu kasaya koymak.

Bulgar yıldız Fenerbahçe yolunda Fenerbahçe'ye, hedefindeki Bulgar orta saha Ivelin Popov'dan iyi haber geldi. Emenike takasıyla Spartak Moskova'yı ikna edip bu transferi bedelsiz bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Popov'dan olumlu yanıt aldı. İlgili Haberi Oku

GELECEĞİN SAVUNMASI

Yeni sezonda takımda gençleştirme operasyonu yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Savunmayı da gençleştirmeyi hedefleyen yönetim, Yiğithan Güveli ile Eskişehirspor'da kiralık forma giyen Hakan Cinemre'yi listenin başına yazdı. Aykut Kocaman'ın gelişiyle birlikte iki genç ismin daha fazla şans bulacağı kaydedildi.