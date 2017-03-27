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Fenerbahçe’de hazırlıklar başladı

Karabükspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından bu zorlu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.
15:2027 Mart 2017
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Fenerbahçe’de hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı. Milli maç haftasında Teknik Direktör Dick Advocaat olmadan hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, Hollandalı hocanın dönmesiyle birlikte 2 günlük iznin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, antrenmanın kalan bölümünde U21 takımıyla maç yapıldı.

Mili takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow idmanda yer almadı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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