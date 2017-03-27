Futbol camiası Boğaçhan için seferber oldu

Altay, Karşıyaka ve Sivasspor gibi birçok kulüpte forma giyen kaleci Emrehan Ceylan’ın 1 yaşındaki oğlu Boğaçhan için futbol dünyası seferber oldu. Aylardır kanser tedavisi gören ve birçok tedaviyi atlatarak hayata tutunmayı başaran minik Boğaçhan için yardım kampanyası başlatıldı.
Tedavisi halen devam eden 1 yaşındaki Boğaçhan için Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına Gökhan Gönül, Cenk Tosun, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup gibi birçok futbolcu dahil oldu.
— Oguzhan Ozyakup (@Ozyakup) 27 Mart 2017