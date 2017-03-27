Futbol camiası Boğaçhan için seferber oldu

Futbolcu Emrehan Ceylan'ın aylardır kanserle mücadele ettiği oğlu Boğaçhan için futbol camiası seferber oldu. Futbolcular, Ceylan ailesi için yardım çağrısında bulundu.

Altay, Karşıyaka ve Sivasspor gibi birçok kulüpte forma giyen kaleci Emrehan Ceylan’ın 1 yaşındaki oğlu Boğaçhan için futbol dünyası seferber oldu. Aylardır kanser tedavisi gören ve birçok tedaviyi atlatarak hayata tutunmayı başaran minik Boğaçhan için yardım kampanyası başlatıldı.

Tedavisi halen devam eden 1 yaşındaki Boğaçhan için Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına Gökhan Gönül, Cenk Tosun, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup gibi birçok futbolcu dahil oldu.