Galatasaray Adanaspor’a odaklandı

Galatasaray, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü… Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve topa kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise altıya altı çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 28 Mart Salı günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.