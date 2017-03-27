Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray Adanaspor’a odaklandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
22:3627 Mart 2017
0
Galatasaray Adanaspor’a odaklandı

Galatasaray, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü… Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve topa kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise altıya altı çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 28 Mart Salı günü  saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Tudor
Son güncelleme: 22:37 | 27.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER