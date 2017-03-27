Galatasaray Manchester City’nin yıldızı Kompany’ye kancayı taktı

Galatasaray yönetimiyle bir araya gelen Hırvat hoca Igor Tudor, Manchester City'nin satmayı planladığı Belçikalı yıldız Kompany'nin kendilerine güç katacağını söyledi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, verilen milli arada vaktinin büyük kısmını, yeni sezonda oluşturacağı kadroya harcıyor. Hırvat teknik adam, takımın zayıf halkası olan savunma bölgesi için büyük bir araştırmaya girdi. Tudor, Valencia'da kiralık olarak oynayan Manchester City'li stoper Mangala'dan sonra yine aynı kulüpte satılması gündemde olan Vincent Kompany için de oldukça istekli ve bunu da yapılan görüşmede yönetime iletti.

Galatasaray`da Mangala sesleri yükseliyor Galatasaray'da stoper mevkisi için düşünülen Manchester City'nin savunmacısı Mangala hakkındaki iddialar artıyor. İlgili Haberi Oku

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Kompany'nin 1.93'lük boyuyla takıma hava toplarında büyük katkı sağlayacağını düşünen Tudor, yönetime “Bizim için ilaç olur. Savunmaya güç katacak” ifadesini kullandı. İngilizlerin satmayı düşündüğü Belçikalı stoper, bu sezon yaşadığı sakatlıkların ardından 3 hafta önce tam anlamıyla iyileşti. Düşük bir bonservis bedeli önermeyi düşünen G.Saray yönetiminin önümüzdeki günlerde City'nin kapısını çalması bekleniyor.