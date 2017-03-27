Galatasaray ve Başsavcılık’tan Dursun Özbek açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı şeklindeki iddialar hakkında açıklama geldi.

Galatasaray’da yaşanan Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikleriyle ilgili gelişmede ortaya ilginç iddia atıldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek için “Cumhuriyet Başsavcısı tarafından çağrıldı” şeklindeki haber yalan çıktı.

İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparken, ardından Galatasaray Kulübü de resmi siteden bu iddiayı yalandı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şöyle;

“Bazı internet sitelerinde yer alan “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı” yönündeki haberler mesnetsiz bir iddiadır. Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz.”