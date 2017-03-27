‘Galatasaray yönetimi Emre Mor’u istemedi’

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Emre Mor'un transferine Galatasaray yönetiminin sıcak bakmadığını ve genç yıldız adayının fizik yetersizliğine bakarak "Böyle futbolcu mu olur" dediklerini açıkladı.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Borussia Dortmund’a transfer olmadan önce Galatasaray’ın gündemine gelen Emre Mor ile ilgili önemli bir gerçeği açıkladı.

Sarı-kırmızılıların Emre Mor’a talip olduğu dönemde teknik direktörlük görevinde bulunan Mustafa Denizli ile konuştuğunu söyleyen Demirkol, yönetimin Emre Mor’u istemediğini dile getirdi.

“BÖYLE FUTBOLCU MU OLUR”

Demirkol, Mustafa hoca ile Emre Mor konusunu konuşmuştum. Hoca sen istiyorsun ama bu oyuncunun fiziği, gücü filan zayıf değil mi dedim. Galatasaray yönetimi istemedi Emre Mor’u .Yönetim istemediği için alınmadı demek istemiyorum ama bir taraftan da çok istemediler. Onu görünce böyle futbolcu olur mu dediler. Mustafa hoca öyle değil, acayip bir topçu olacak dedi.” diye konuştu.